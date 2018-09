Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apreendeu mais de 150 aves no Porto

Detidos foram notificados para comparecerem junto das autoridades judiciárias.

12:55

Mais de 150 aves foram apreendidas no Porto, no domingo, na sequência de uma ação de combate à venda ilegal destes animais realizada na Feira dos Pássaros, anunciou esta segunda-feira a PSP.



Em comunicado, a polícia refere ter apreendido 154 aves, que foram depois "devolvidas à natureza junto do Parque Biológico de Gaia".



Na operação, que contou com a colaboração do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), segundo a PSP, foram detidos três homens "por venda ilegal de aves" e um outro foi identificado e constituído arguido.



Além dos pássaros, a PSP apreendeu também quatro telemóveis e dois veículos.



Os detidos foram notificados para comparecerem junto das autoridades judiciárias.