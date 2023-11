PSP atenta a 200 ‘casuals’ do Benfica para o dérbi

A PSP está especialmente preocupada com um grupo de cerca de 200 ‘casuals’ do Benfica no âmbito da operação de segurança para o dérbi de hoje frente ao Sporting, no Estádio da Luz, em Lisboa, apurou o CM. Foi deste grupo - que traja de negro e em que constam adeptos sem afiliação conhecida a qualquer claque do clube da Luz, apesar de ligações aos No Name Boys - que saíram os quatro homens, de 21, 26, 32 e 42 anos, presos pela polícia espanhola na Arena Reale, em San Sebastián, pelo arremesso de tochas incendiárias contra a claque adversária durante o jogo contra a Real Sociedad, na Champions.









