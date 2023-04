PSP com topo de gama na Rampa da Penha em Guimarães

Uma das viaturas da PSP integradas no dispositivo de segurança à prova Rampa da Penha, este fim de semana, em Guimarães, é o BMW i8 híbrido que, em 2021, reverteu a favor do Estado no âmbito de um processo-crime, após investigação da própria Polícia de Segurança Pública.

Na altura, este topo de gama teve de ser caracterizado para ficar pronto a ser utilizado por aquela força de segurança. Veja como foi realizado aqui (https://www.facebook.com/Strob.pt/videos/341182934435699).

Este topo de gama foi uma das 'bombas' apresentadas pela PSP na feira Segurex 2021 em Lisboa. Desde então, já esteve integrado em várias operações de segurança, como na visita de Estado do presidente da Bulgária ao Norte do País, em abri do ano passado.