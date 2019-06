A PSP já contabilizou este ano, apenas em Lisboa, 30 acidentes envolvendo trotinetas a motor, defendendo regulação para combater "anarquia" nas ruas, disse esta terça-feira a subcomissário Cátia Moura."Temos tido alguns problemas relacionados com as trotinetas a motor, no sentido em que os utilizadores ainda as encaram como um brinquedo", salientou a oficial da PSP."É um meio de transporte que exige a mesma responsabilidade da condução de um carro", disse.