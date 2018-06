Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Coimbra deteve três homens suspeitos de cultivo e tráfico de drogas

Detenção dos suspeitos, dois com 38 anos e um com 44, residentes na cidade, ocorreu na rua Sousa Refoios.

Por Lusa | 17:47

A PSP de Coimbra deteve três homens pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes, tendo apreendido drogas, materiais diversos e 6.800 euros em notas, foi anunciado esta sexta-feira.



A detenção dos suspeitos, dois com 38 anos e um com 44, residentes na cidade, ocorreu na rua Sousa Refoios, na tarde de quinta-feira.



As detenções foram efetuadas "no âmbito de uma busca domiciliária à residência dos suspeitos", durante a qual foram encontrados materiais usados "no cultivo e preparação" de 'cannabis sativa', além de outros "bens e equipamentos de apoio à atividade ilícita", incluindo uma "estufa de cultivo, térmica, portátil e ventilada", que foram apreendidos.



Em comunicado, o Comando Distrital de Coimbra da PSP indica que foram igualmente apreendidos uma estufa de secagem, cinco moinhos para liamba, um higrómetro (para medir temperatura e humidade), quatro balanças digitais de precisão, um separador de folhas, um calibrador de PH, duas botijas de CO2, fertilizantes, um computador portátil, um 'tablet' e três telemóveis, bem como 6.800 euros em notas do Banco Central Europeu e 400 reais em notas do Banco do Brasil.



"Foram ainda encontrados diversos tipos de produto estupefaciente que após análise deram positivo para liamba, num total de 1.300 doses individuais, cocaína, num total de 30 doses individuais, haxixe, num total de oito doses individuais e 13 pés de planta 'cannabis sativa'. Foram também apreendidas duas viaturas ligeiras de passageiros, uma de gama média e outra de gama alta", adianta a PSP.