Das sete esquadras da Divisão de Loures da PSP, a maior do País (que protege 400 mil pessoas), apenas três tinham viaturas operacionais, no sábado. As Equipas de Intervenção Rápida (EIR), responsáveis pelo controlo de desordens, estavam mesmo a patrulhar em duplas, a pé, incapazes de responder a ocorrências mais graves por falta de meio automóvel.









