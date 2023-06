A PSP foi obrigada a disparar contra uma viatura em fuga, com três suspeitos no interior, esta sexta-feira, em Sintra, depois de os indivíduos terem colocado em risco a integridade física dos agentes.Os polícias estavam de vigilância com o objetivo de apanhar os responsáveis pelos diversos assaltos que têm acontecido a estabelecimentos comerciais no concelho. Pelas 05h00 deram conta de um automóvel, furtado dias antes, a circular em Rio de Mouro. Aproximaram-se, mas o condutor fugiu a alta velocidade. Foi nesse momento que os agentes dispararam para travar os suspeitos, desconhecendo-se se algum terá ficado ferido.