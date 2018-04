PSP desfaz gang responsável dezenas de roubos a taxistas em Oeiras e Cascais

Foram detidos dois homens e duas mulheres.

Por Miguel Curado e Henrique Machado | 11:51

Um gang de quatro assaltantes (dois homens e duas mulheres), responsáveis por dezenas de assaltos a taxistas nos concelhos de Oeiras e Cascais, foi preso pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.

A última detenção, sabe o CM, ocorreu nesta terça-feira.

Os detidos contactavam telefonicamente as vítimas, a pedir transporte, e quando as mesmas chegavam ao destino eram rodeadas pelos elementos do gang. Há registos de espancamentos a taxistas, que normalmente ficavam sem todos os haveres pessoais.

O primeiro homem, membro do grupo, a ser preso, já está em prisão preventiva. Duas mulheres, apanhadas na mesma altura, ficaram sujeitas a apresentações à autoridade.

A PSP apreendeu diversos telemóveis das vítimas.