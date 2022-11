PSP desmaia e parte pé em rixa

Seis agentes (cinco homens e uma mulher, entre os quais dois elementos do último curso de formação) da PSP da Brandoa, Amadora, foram espancados esta quinta-feira

de madrugada por três traficantes de droga, no Cais de Sodré, em Lisboa. Uma das vítimas chegou a desmaiar e sofreu uma fratura num pé. Na origem do ataque, ocorrido pelas 05h30, esteve uma abordagem dos traficantes ao grupo. Tentaram vender-lhes haxixe e os polícias, à civil e de folga a aproveitar a ‘noite’, identificaram-se.









Os agentes decidiram passar a noite numa discoteca da avenida 24 de Julho, próxima do local onde o agente Fábio Guerra foi morto à pancada em março deste ano. Já no regresso a casa, confrontaram-se com os três traficantes (um deles já com pena de cadeia cumprida). Um dos polícias foi agredido com um forte murro na cabeça, que o projetou para uma escadaria, onde caiu desamparado. Além de desmaiar, o agente partiu um pé. Só aí os polícias se identificaram, manietando os agressores. Dois dos atacantes foram logo detidos, mas o outro conseguiu escapar. Levados sob detenção para a esquadra do Bairro Alto, serão esta sexta-feira presentes a tribunal pelo crime de resistência e coação sobre agente da autoridade.

Três polícias foram assistidos no Hospital de São José. Dois, que sofreram ferimentos ligeiros, tiveram alta poucas horas depois, enquanto o que partiu um pé só saiu do hospital durante a tarde desta quinta-feira. Estará de baixa várias semanas. A PSP tenta agora identificar e localizar o agressor a monte.





Presos a vender droga a polícias



Dois homens de 18 e 35 anos foram detidos na Baixa de Lisboa depois de oferecerem droga a agentes da PSP à civil. Estavam na posse de 30 doses de haxixe e outras tantas de cocaína.