PSP detém cinco pessoas no Grande Porto por condução sem carta e sob o efeito do álcool

A PSP do Porto revelou este sábado ter detido cinco pessoas, três por conduzirem alcoolizadas, uma por conduzir sem carta e outra por usurpação de funções, na Maia, Valongo, Ermesinde, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP esclarece que as cinco detenções foram resultado de operações realizadas naquelas localidades entre as 22h00 de sexta-feira e as 04h00 deste sábado.

Da operação resultou ainda o registo de 49 infrações ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária e quatro contraordenações "no âmbito da legislação que regula o funcionamento de estabelecimentos".

A PSP esclarece que fiscalizou "250 condutores e respetivas viaturas, sendo que 181 foram submetidos ao teste de álcool no sangue".

Aquela força policial identificou também cinco pessoas "no âmbito do combate ao consumo e tráfico de estupefacientes" e apreendeu "quantidades diminutas" de heroína, cocaína, haxixe e liamba, para além de três documentos de automóveis.