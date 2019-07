Um homem de 54 anos foi detido esta segunda-feira pela PSP, através Divisão de Investigação Criminal, por suspeitas de agredir a mãe, na freguesia de Alvalade, Lisboa.Segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, as agressões ocorriam desde o ano de 2004, havendo alturas em que os episódios de violência eram diários.O suspeito foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a menina de coação de prisão preventiva.