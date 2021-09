PSP detém mulher por agressão a agente de autoridade no Casino de Espinho

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve no domingo uma mulher de 56 anos por agressão e injúrias a um agente de autoridade.Os agentes da polícia foram chamados ao Casino de Espinho devido à queixa de que uma mulher estava a perturbar o funcionamento do local.A suspeita recusou-se a ser identificada e mostrou-se agressiva para com os polícias, injuriando os agentes e pontapeado um deles.A PSP deteve a mulher que, entretanto, já foi libertada e notificada para comparecer no Ministério Público de Espinho esta segunda-feira.