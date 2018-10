Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém seis suspeitos de tráfico de droga em Évora e Beja

Detidos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal, em Évora, para aplicação de eventuais medidas de coação.

17:24

Cinco homens e uma mulher foram hoje detidos pela PSP, em Évora e Beja, por suspeitas de tráfico de droga, numa operação em que foi apreendido haxixe, cocaína e heroína, além de 1.624 euros.



A operação foi realizada por elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Évora, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, indicou hoje, em comunicado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP).



Segundo a Polícia, a operação incluiu cinco mandados de busca e apreensão domiciliárias, em Évora e em Beja, que resultaram na detenção de cinco homens, entre os 27 e os 36 anos, e de uma mulher, com cerca de 25 anos, por posse e tráfico de droga.



"No decorrer das buscas, foram apreendidas 288 doses de cocaína, 481 doses de heroína e 503 de haxixe", explicou a Polícia.



Além disso, os elementos policiais apreenderam "1.624 euros em dinheiro e diversos objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes".



Os detidos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal, em Évora, para aplicação de eventuais medidas de coação.