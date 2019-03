Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém três homens no Seixal e apreende anfetaminas, haxixe e armas brancas

Detidos têm 21, 24 e 34 anos. Vão ser presentes a tribunal para a eventual aplicação de medidas de coação.

03:37

A PSP anunciou na quarta-feira a detenção de três homens por alegado tráfico de droga no Seixal, distrito de Setúbal, tendo sido apreendidas anfetaminas, haxixe, armas brancas e 519 euros em dinheiro.



A ação da PSP decorreu no Seixal e os detidos têm 21, 24 e 34 anos.



"Foram apreendidas 322,9 doses de anfetaminas, 66,88 doses de haxixe, 146,7 doses de liamba, quatro comprimidos de 'ecstasy' e 519 euros em dinheiro", refere a PSP em comunicado.



As autoridades apreenderam ainda 13 armas brancas, um 'taser', três bastões extensíveis, dez munições, um telemóvel, três balanças de precisão e material de corte e embalamento do estupefaciente.



Os detidos vão ser presentes a tribunal para a eventual aplicação de medidas de coação.