PSP detém três traficantes na A2 com 600 mil doses de haxixe

A PSP deteve na sexta-feira três suspeitos de tráfico de droga, com idades compreendidas entre os 35 e os 42 anos, na A2, com 600 mil doses de haxixe.Pelas 22h20 foram localizadas duas viaturas suspeitas que a polícia intercetou. Em seguida, a PSP procedeu à detenção dos três homens, que transportavam "um fardo de haxixe com 300 embalagens deste estupefaciente, com o peso total de 30 quilos", avança a força policial em comunicado.A PSP acredita que a droga seria vendida em Lisboa e na zona alta do Ribatejo.Os homens foram presentes a primeiro interrogatório junto do Juízo de Instrução Criminal e ficaram os três em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional de Lisboa.