PSP do Porto apreende mais de 11 mil doses de droga e faz oito detenções

A PSP apreendeu 11.363 doses de droga em 15 buscas realizadas no âmbito do combate ao narcotráfico no Porto, mormente junto do bairro do Viso, numa operação que resultou também em oito detenções, revelou hoje fonte policial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto precisa que as buscas, que se estenderam ao concelho de Matosinhos, ocorreram na quinta-feira e permitiram apreender heroína para 6.391 doses, cocaína para cerca de 4.624 e haxixe para 348 doses.

Dinheiro (4.445 euros) dois automóveis e um drone foram igualmente apreendidos.

Além de fazer oito deteções (sete homens e uma mulher, com idades entre os 21 e os 51 anos, residentes no Porto e em Matosinhos), as autoridades constituíram mais seis arguidos.