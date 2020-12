PSP e GNR em luta por escolta à vacina contra a Covid-19

O acompanhamento de segurança às carrinhas que transportam as vacinas desde o armazém em Montemor-o-Velho até aos hospitais de todo o País gerou uma ‘guerra’ entre PSP e GNR, na segunda-feira à noite. Durante meia hora, um dos veículos esteve bloqueado pelos agentes da autoridade no hospital de Évora enquanto as duas forças de segurança discutiam de quem era a jurisdição. Um episódio insólito e que já levou o Ministério da Administração Interna (MAI) a abrir uma investigação ao caso.





CM noticiou no início do processo de distribuição de vacinas, o protocolo estabelecido pelo Sistema de Segurança Interna previa que a GNR fizesse a escolta desde o armazém até às áreas de jurisdição da PSP, que a partir daí assumia essa função. Mas como a carrinha que parou em Évora para descarregar tinha de seguir para Beja e depois para o Algarve, os militares da GNR mantiveram o acompanhamento, o que gerou discussão. A viatura acabou por ser escoltada pelas duas forças de segurança.



Secretário de Estado desvaloriza incidente

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde desvalorizou o incidente entre a PSP e a GNR, em Évora, na segunda-feira à noite, durante o transporte de vacinas contra a Covid-19. “Eu acho que nenhuma imagem deslustra aquilo que tem, de facto, sido muito importante” neste processo, “que é a luz ao fundo do túnel que é a vacina”, notou ontem António Lacerda Sales, em Évora. Lembrou ainda que o Governo “já abriu um inquérito” sobre os alegados incidentes na distribuição.

