PSP investiga colisão fatal para advogado em Lisboa

A PSP está a investigar as responsabilidades do acidente, na segunda-feira à tarde, no centro de Lisboa, que causou a morte de Manuel Abrunhosa, um advogado de 35 anos natural de Castelo Branco.





CM apurou, os dados iniciais apontam para que um dos condutores envolvidos no acidente – a moto de Manuel Abrunhosa foi abalroada por uma carrinha no cruzamento da Rua Braamcamp com a Avenida Alexandre Herculano – tenha passado um semáforo vermelho, causando o embate violento. Os dois ocupantes da carrinha em que Manuel Abrunhosa embateu sofreram também ferimentos graves e foram hospitalizado. A colisão foi de tal forma violenta que a moto ficou ‘partida’ ao meio e a carrinha com a frente desfeita.



