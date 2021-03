PSP investiga morte de condutor numa colisão violenta em túnel de Lisboa

A PSP de Lisboa está a investigar como é que dois carros colidiram num túnel, de sentido único e com radares que limitam a velocidade a 70 km/h, de forma tão violenta que um dos condutores acabou por morrer.





O acidente ocorreu pelas 23h45 de sábado, no interior do Túnel de Benfica, um troço do IC17. O embate deu-se junto à saída para a Damaia., foi transportado pelo INEM ao hospital e acusou álcool no sangue.