PSP investigado por agressão na Amadora fez segurança a ex-ministro

O agente da PSP da Amadora que está de baixa após ter sido filmado a deter, com recurso à força física, Cláudia Simões, de 42 anos, que o acusa de agressões e racismo, foi segurança do ex-ministro da Administração Interna, Rui Pereira, que esteve no cargo entre 2007 e 2011.

Ao que o CM apurou, o agente prestou serviço no Corpo de Segurança Pessoal, e foi mesmo louvado, em outubro de 2009, pelo antigo governante. Quando abandonou a Unidade Especial de Polícia, ingressou na Divisão da Amadora.

Recorde-se que a ação do polícia em causa está agora a ser investigada internamente pela PSP, e também pela Inspeção-geral da Administração Interna.