O diretor nacional da PSP, Magina da Silva, pode a partir desta quinta-feira definir uma data para a abertura do concurso de admissão para mais mil agentes.A portaria do Ministério da Administração Interna que define novas regras no processo (antecipação da idade mínima para 18 anos, adiamento da máxima para os 30, entre outras) foi esta quarta-feira publicada em ‘Diário da República’, que também anunciou a promoção de 160 novos chefes coordenadores e 250 agentes coordenadores.