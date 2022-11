PSP procura armas ilegais em operação nos Olivais

A PSP de Lisboa está a realizar uma operação especial de prevenção criminal, esta terça-feira, com o intuito de dar cumprimento a 16 mandados de busca domiciliária e 22 de busca não domiciliária na freguesia de Olivais, em Lisboa.Em comunicado, a PSP informa que nestas zonas possam estar escondidas armas de fogo ou armas brancas e que as buscas estão a ser levadas a cabo em articulação com a 11.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).No local estão "equipas de Intervenção rápida, Núcleo de Armas e Explosivos e a Unidade Especial de Polícia".Em atualização.