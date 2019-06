A PSP de Sintra resgatou cinco cães que se encontravam no interior de uma residência, em Agualva, Sintra, por existirem fortes suspeitas de terem sofrido maus-tratos.Os animais têm cerca de dois meses de idade e encontravam-se em estado de subnutrição e com um elevado número de parasitas e infeções. Os cães foram recolhidos e alojados no Canil Municipal de Sintra.Outros dois cães foram encontrados pela PSP, mas já se encontravam mortos.