Sete cães resgatados de casa imunda pela PSP em Lisboa

Animais foram encontrados subnutridos, com pulgas e carraças.

Por João Tavares | 17:40

Após vários meses a tentar chegar à fala – sem sucesso - com o morador de uma casa de Alcântara, em Lisboa, a PSP teve de entrar na habitação no cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliário. No interior encontrou sete cães (três adultos e quatro cachorros) subnutridos, com pulgas e carraças.



A casa estava ainda repleta de dejetos dos animais e outros lixos, num claro risco de saúde pública dos ocupantes da casa, dos animais e dos outros moradores do prédio

A investigação já decorria e era investigado o crime de maus tratos a animais de companhia e a PSP fala mesmo em "condições completamente degradantes".



Esta operação da PSP contou ainda com a colaboração da Brigada de Proteção Ambiental e da Casa do Animal de Lisboa , que albergou os cães nas suas instalações.