O aumento do preço dos combustíveis pesa a todos, incluindo aos elementos da PSP que, alertou esta terça-feira o Sinapol - Sindicato Nacional da Polícia, estão já a “esgotar a sua capacidade financeira para fazer face à necessidade de abastecer as suas viaturas particulares”. Resultado: como trabalham por turnos, em horários em que não têm alternativas de transportes públicos, têm de usar carros próprios e há “risco iminente dos polícias não se conseguirem deslocar para as respetivas esquadras”.