Pulseira eletrónica para suspeito de violência doméstica em Penafiel

Um homem de 42 anos foi detido por violência doméstica, em Penafiel, na quita-feira.No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apurou episódios de violência entre o suspeito e a mulher de 39 anos, com quem estava casado há quatro anos. No início deste ano, o homem terá ficado mais violento, depois da vítima ter comunicado o fim da relação, chegando a ameaçar de morte e encostando uma faca de cozinha ao pescoço da vítima, lê-se em comunicado.O detido foi presente a primeiro interrogatório esta sexta-feira, no Tribunal de Penafiel e está proibido de contactar com a vítima, controlado por pulseira eletrónica.