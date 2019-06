Um idoso, que sofre de demência "com desorientação espaciotemporal", saiu da instituição onde estava acolhido e foi localizado pela PSP, na madrugada desta segunda-feira, junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa.



Foi identificado - e devolvido à instituição - graças à pulseira ‘Estou Aqui Adultos’, programa da PSP que visa "garantir a segurança de adultos que possam sofrer desorientação na via pública" e que desde 2016 já foi usado com sucesso em 35 ocasiões.

