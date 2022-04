Um total de 1405 pessoas estavam, no final de 2021, a aguardar acusação e julgamento por crimes de violência doméstica ou sob vigilância para impedir contactos com vítimas em regimes alternativos à prisão (como a vigilância eletrónica através de pulseira). O balanço é da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), através do qual se pode concluir um aumento face a 2020 (quando 1158 pessoas estavam em igual situação).









