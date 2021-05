Um óleo sobre madeira, de 135x90 cm, da autoria do pintor Diogo de Contreiras (1500-1565), a quem chamaram ‘Mestre de São Quintino’, foi recuperado pela PJ. O quadro de São Bento e São Bernardo, desde a década de 1950 desaparecido do convento de Santa Maria de Almoster, estava no mercado e poderia chegar aos 120 mil €. A peça chegou a estar em leilão, em 2017, mas foi retirada por ter desaparecido da guarda do Estado.