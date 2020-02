Quatro acidentes lançam caos na Segunda Circular e no IC19 em Lisboa

Uma série de acidentes na zona de Pina Manique – pelo menos quatro, entre as 8h30 e as 12h00 deste sábado – causou o caos no IC19 e na Segunda Circular.De acordo com a PSP e os serviços de socorro, não houve feridos a registar, mas o trânsito nos dois sentidos esteve condicionado toda a manhã, chegando a ser cortado durante quase uma hora para remoção das viaturas envolvidas.Num dos acidentes, um dos carros colidiu com o separador central, projetando detritos sobre as viaturas que circulavam no sentido contrário.