Quatro adolescentes, com idades entre os 13 e os 17 anos, foram transportados ao hospital com uma intoxicação etílica após excesso de consumo de álcool, durante a tarde desta quinta-feira, em Paços de Ferreira.



O alerta foi dado por um homem, que passava no parque de estacionamento de um hipermercado onde estavam os jovens e chamou os bombeiros.



Os menores foram encaminhados para o hospital Padre Américo, em Penafiel. A GNR tomou conta da ocorrência.