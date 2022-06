Quatro crianças e um adulto abalroadas por mota em Camarate

balroadas

Quatro crianças e um adulto ficaram feridas depois de terem sido apor uma mota na Rua Maria Deolinda Gomes Ferreira, no Bairro de São José em Camarate.Das cinco vítimas, os menores com idades entre os 12 e os 16 anos foram transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.O condutor da mota estaria alcoolizado no momento do embate, tendo a PSP realizado um teste de alcoolemia no local. Este foi transportado para o hospital onde irá realizar um segundo teste de álcool.No local esteve a PSP de Camarate, cinco viaturas dos bombeiros e quatro ambulâncias.O alerta foi dado às 19h20.Em atualização