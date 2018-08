Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro feridos em colisão de três veículos no Túnel do Grilo

Circulação na via ficou condicionada.

21:13

Uma colisão com três veículos fez, esta quinta-feira, quatro feridos no Túnel do Grilo, no sentido Camarate-Lisboa.



A circulação na via ficou condicionada na sequência do acidente.



Os bombeiros Voluntários de Camarate estiveram no local a prestar auxílio às vítimas.



Em atualização