Quatro feridos, dois homens e duas mulheres, é o resultado de uma aparatosa colisão entre dois carros, este domingo, na reta das Cerdeirinhas, em Tabuaças, Vieira do Minho.



O alerta foi dado às 12h30. No local, estiveram os Bombeiros de Vieira do Minho e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga.





Segundo fonte do comando dos Bombeiros de Vieira do Minho, duas das vítimas sofreram ferimentos considerados graves.