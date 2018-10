Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro homens e uma mulher condenados por incentivo à prostituição de menores nos Açores

Grupo desenvolvia atividade criminosa "sobretudo na ilha do Pico" e na ilha de São Miguel.

Quatro homens e uma mulher, entre os 24 e os 55 anos, foram condenados a penas de prisão que vão até aos nove anos pelos crimes de lenocínio, pornografia de menores e tráfico, nos Açores.



O acórdão lido sexta-feira refere que a atividade criminosa se desenvolve "sobretudo na ilha do Pico" e na ilha de São Miguel, onde foram praticados os crimes de tráfico e lenocínio, com recurso a prostituição de menores, entre 2013 e 2017.



O arguido de 55 anos que "ao longo das últimas décadas explorou casas de alterne e cafés" nos Açores e no continente foi condenado a uma pena única de nove anos e seis meses de prisão. Um foi condenado a 5 anos e 6 meses e outro a 4 anos e 6 meses com "execução suspensa".