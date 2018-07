Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro jovens furtam casa e levam Porsches em Leiria

No total, os assaltantes levaram artigos e bens no valor de 130 mil euros.

Por J.D. | 10:57

Três homens e uma mulher, com idades entre 20 e 25 anos, estão a aguardar julgamento pelo furto de dois Porsches - modelos Cayenne e 911 - um Audi, televisores e um Ipad, do interior de uma residência, em Milagres, Leiria, a 16 de junho.



Um dos suspeitos tinha sido contratado para realizar obras na casa, na véspera do assalto, e terá sido ele que garantiu acesso ao grupo, esclarece o Ministério Público de Leiria. A GNR já tinha recuperado as viaturas furtadas em junho.



O principal arguido ficou com apresentações periódicas às autoridades e está inibido de contactar com os outros detidos, com exceção da mulher, sua namorada.