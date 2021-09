Quatro militares portugueses da área da saúde partem para Kosovo para apoiar refugiados afegãos

Quatro militares portugueses da área da saúde, dos três ramos das Forças Armadas, partiram na quarta-feira para o Kosovo onde vão integrar a operação de apoio militar da NATO aos refugiados afegãos, prestando-lhes "apoio médico-sanitário".A missão, que poderá ter a "duração de até 90 dias", vai juntar-se aos 11 militares da cooperação Civil-Militar que se encontram no Kosovo desde o dia 4."Os dois médicos e dois enfermeiros irão igualmente cooperar com forças de outras nações, no campo de Bechtel, um alojamento temporário onde se está a efetuar a operação de apoio aos cidadãos civis afegãos evacuados de Cabul e que aguardam oportunidade para serem recolocados em países de acolhimento", descreve o Estado-Maior-General das Forças Armadas.