Quatro mulheres feridas com disparos de bolas de vidro

Quatro homens num BMW usaram arma de torneios de ‘airsoft’

Por Miguel Curado e Ana Botto | 01:30

Quatro mulheres foram atingidas por disparos de pequenas bolas de vidro, feitos a partir de uma arma de ‘airsoft’ – usada em torneios de recriação de cenários militares ou policiais –, no intervalo de menos de 24 horas, no concelho de Sintra. Os quatro ataques foram feitos do interior de um carro preto, que circulava sempre com quatro homens no interior.

A PSP só teve conhecimento dos casos algumas horas depois de terem acontecido, quando três das vítimas se deslocaram às Urgências do Hospital Amadora-Sintra, ao final da tarde de terça-feira. O primeiro ataque ocorreu pelas 13h00 do mesmo dia.



A vítima foi uma rapariga de 17 anos, estudante da Escola Secundária de Mem Martins. Quando a jovem regressava para casa foi atingida numa nádega com pelo menos uma bola de vidro. Reparou que o disparo foi feito a partir de um BMW de cor preta. Pelas 16h30 do mesmo dia, numa estrada entre Ouressa e a Portela de Sintra, uma mulher de 63 anos fazia uma caminhada quando se tornou a segunda vítima do grupo.



"Ouvi um barulho parecido com um tiro e vi que tinha a mão ensanguentada. Tive de ir às Urgências, onde, após operação, me retiraram uma esfera de vidro", explicou ao CM a vítima. Ali perto, e quase à mesma hora, uma mulher de 47 anos foi atingida num braço. O último ataque ocorreu já pelas 07h30 de quarta-feira, vitimando outra mulher. Agentes da PSP de Sintra assumiram a investigação e, sabe o CM, têm uma descrição dos suspeitos e da viatura usada nos ataques.