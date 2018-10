Várias mulheres feridas após disparos com armas de airsoft em Sintra

Vítimas foram assistidas no Hospital Fernando da Fonseca após terem sofrido ferimentos.

Três mulheres, de 17, 62 e 45 anos, foram terça-feira à tarde atingidas por disparos efectuados de uma arma de airsoft feitos a partir de um carro escuro que circulava em ruas de Mem Martins, concelho de Sintra.

As vítimas foram assistidas no Hospital Fernando da Fonseca a ferimentos nas nádegas (duas delas) e num braço. A vítima mais jovem ia a caminho da escola secundária, enquanto as restantes caminhavam no passeio.

Uma delas fez queixa na PSP, que investiga o caso.

As armas de airsoft (jogo de simulação de acções militares ou policiais) disparam esferas plásticas de calibre 6 mm.