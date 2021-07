Resgatadas as quatro pessoas perdidas junto ao rio Cávado no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Três adultos e um menor foram resgatados ao final da tarde desta segunda-feira, por bombeiros e militares da GNR, junto ao rio Cávado, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, no concelho de Montalegre.

O pedido foi feito pelos próprios elementos que se perderam, quando realizavam um dos vários trilhos do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Segundo Hernâni Carvalho, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Salto, "as quatro pessoas estavam a dirigir-se para uma cascata mas terão saído do trilho e desorientaram-se. Foram eles a pedir ajuda e cerca de uma hora depois, as quatro pessoas foram encontradas pelos bombeiros, sem ferimentos e bem de saúde".