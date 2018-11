Quatro pessoas intoxicadas por braseira em Bragança

Acidente aconteceu devido a libertação de monóxido de carbono de uma braseira a carvão deixada acesa.

Por Tânia Rei | 10:53

Quatro pessoas, com idades entre os 19 e os 49 anos foram transportadas ao hospital, esta madrugada, em Bragança, intoxicadas por monóxido de carbono proveniente, ao que tudo indica, de uma braseira que estava na habitação.



Três delas ficaram em estado considerado grave. As vítimas, duas mulheres e dois homens, acabaram por ser levadas para o Hospital da Prelada, no Porto. Uma das mulheres, de 49 anos, inspirava mais cuidados e foi evacuada pelo helicóptero do INEM.



O alerta foi dado perto da 1h da madrugada, no Bairro dos Formarigos naquela cidade. Carlos Martins, 2º comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança, explica que à chegada da ajuda uma das vítimas estava 'inconsciente e as outras duas estavam pouco colaborantes'.



A quarta vítima, de 23 anos, foi para o hospital por meios próprios, e quando sujeito a testes médicos, verificou-se que também tinha inalado monóxido de carbono.



No socorro esteve também a viatura médica do INEM. Os Bombeiros deixam o alerta para que, nesta época de frio, se reforcem os cuidados com os equipamentos de aquecimento e que se mantenham as casas ventiladas.