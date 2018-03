Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro taxistas detidos por especulação em Lisboa

Motoristas cobraram valores em excesso aos passageiros.

12:49

A PSP deteve entre sábado passado e quarta-feira, em Lisboa, cinco motoristas com idades compreendidas entre os 40 e os 69 anos, pela prática do crime de especulação, foi esta sexta-feira anunciado.



Os detidos cobraram valores em excesso aos passageiros, quantias que foram posteriormente devolvidas aos lesados, na sequência das detenções, disse a polícia.



Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP dá conta do caso de um taxista que "cobrou a quantia de 35 euros a uma turista por um transporte de táxi entre o Aeroporto Humberto Delgado e o centro da cidade", tendo assim cobrado um excesso de 23,65 euros.



Outro motorista, lê-se na mesma nota, cobrou 25 euros a um turista por um transporte de táxi entre o aeroporto da capital e a rua de S. Paulo, em Lisboa, o que representa um excesso de 10,55 euros.



Os outros três motoristas detidos cobraram excessos de 7,20 euros, 2,20 euros e 0,80 cêntimos.



Entretanto, foram aplicadas várias medidas de coação aos condutores, "desde a suspensão provisória do processo mediante o pagamento da injunção no valor pecuniário de 600 euros a novas datas para julgamento".