Queda de árvores provoca danos materiais em Santiago do Cacém

O vento forte que se fez sentir nesta tarde de quinta-feira, provocou a queda de várias árvores no concelho de Santiago do Cacém.

A estrada nacional 261-3, na zona de Vale Verde, que liga Sines a Santiago do Cacém esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora para ser retirada uma árvore de grande porte que ocupava as duas faixas de rodagem.

Na estrada nacional 261, que liga São Domingos a Alvalade, uma árvore caiu provocando danos materiais numa viatura que estava a passar, o condutor não sofreu ferimentos.

Na estrada nacional 121, que liga Santiago do Cacém a Ermidas, a queda de uma árvore provocou a interrupção da circulação automóvel, uma situação que também já está resolvida.

Segundo fonte do Serviço Municipal de Protecção Civil de Santiago do Cacém "todas as situações já estão normalizadas. Há a registar apenas danos materiais numa viatura na estrada nacional 261, que liga São Domingo a Alvalade."