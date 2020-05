Queixas à Provedoria da Justiça relacionadas com idosos disparam durante quarentena

A Provedoria de Justiça recebeu 600 queixas durante o Estado de Emergência, sobretudo de famílias em dificuldade de contactar com idosos institucionalizados, e um aumento exponencial de chamadas pela Linha do Idoso.Segundo avançou o Público esta terça-feira, dessas 600 solicitações, mais de 400 resultaram na abertura de procedimento de queixas. As restantes foram resolvidas através do telefone ou por escrito.No entanto, foram os idosos que estiveram estiveram no centro das atenções: um dos motivos mais frequentes de queixas foi a dificuldade das famílias em contactarem telefonicamente os idosos institucionalizados em lares.