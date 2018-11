Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quem é o delinquente morto quando roubava um auto-rádio em Lisboa

João Cerqueira tinha cadastro por assaltos e deixa órfã uma filha de sete anos.

11:30

Não era a primeira vez que João Cerqueira se dedicava a roubar auto-rádios. Tinha cadastro por crimes de furto e chegou a cumprir seis anos de prisão. Mas voltou ao crime, até à fatídica tarde de domingo, em que encontrou o dono do carro que estava a assaltar em Marvila, Lisboa. Estalou a luta e João, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos.



João Cerqueira era toxicodependente e somava condenações por pequenos delitos. Mas a irmã, Ana Paula Ramos, garante ao CM que o homem não era violento: "Ele tem cadastro por assaltos, sim. Mas nunca feriu ninguém. Bateram-lhe, estrangularam-no até à morte e até uma perna lhe partiram", conta a familiar, que acredita que o irmão foi atacado por várias pessoas.



A PSP acredita que o agressor foi apenas o funcionário autárquico, dono do carro que João estava a assaltar, mas o caso ainda está em investigação. I dono do carro foi ouvido em tribunal e libertado, com apresentações semanais às autoridades.



João Cerqueira deixa órfã uma menina de sete anos. Neste momento, vivia provisoriamente com o pai, perto do local onde morreu. Ao que o CM apurou, foi-lhe encontrado um auto-radio no bolso quando as autoridades fizeram perícias ao corpo.