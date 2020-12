Quem era António Doce, o PSP que morreu atropelado em Évora após salvar vítima de violência doméstica

Chamava-se António Doce, tinha 45 anos e era agente da PSP. Estava na noite deste sábado de folga quando assistiu a um crime de violência doméstica, na via pública, cerca das 21h45 no Rossio de São Brás, em Évora.António viu o agressor, um guarda prisional que já foi apanhado em Sintra, a arrastar a mulher pelo chão e a obrigá-la a entrar numa viatura, e interveio para salvar a vítima de violência doméstica.Ao tentar impedir a fuga do agressor, o agente da PSP foi atropelado, sendo arrastado cerca de 40 metros. António Doce foi transportado e assistido no Hospital do Espírito Santo, em Évora, em estado muito grave, mas acabou por não resistir aos ferimentos.António havia sido colocado no Comando Distrital de Évora, era casado e pai de dois filhos.