Radares caçam 214 mil euros em cinco dias

3574 multas por excesso de velocidade na Operação Páscoa.

Por João Carlos Rodrigues | 08:52

Em apenas cinco dias – período em que esteve na estrada a Operação Páscoa – a GNR detetou 3574 condutores em excesso de velocidade.



Na prática são pelo menos mais de 214 mil euros ‘dados’ pelos radares, que ainda assim não evitaram uma quadra trágica – oito mortos e 30 feridos graves em 921 acidentes. Seis das vítimas mortais são motociclistas.



O excesso de velocidade representa mais de metade das 6565 infrações detetadas pela GNR na Operação Páscoa.



Houve ainda 327 multas por falta de inspeção periódica, 280 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 210 por uso do telemóvel ao volante, 197 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ainda 128 por falta de seguro.



Este ano há um aumento do número de mortes entre motards. "É uma tendência desde o início do ano, 25% das vítimas mortais são motociclistas", explica o major Abel Adriano, da GNR.



De acordo com dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, de 1 de janeiro até 21 de abril perderam a vida 137 pessoas nas estradas nacionais, mais seis que no mesmo período do ano passado e mais 20 do que em 2017.



PORMENORES

Sem vítimas da Madeira

Os dados da ANSR – 137 mortes e 562 feridos graves desde o início do ano – não contabilizam as 29 vítimas do despiste de um autocarro na Madeira, nem as que morreram já no hospital.



Fiscalização criticada

O presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa criticou, dias antes da Páscoa, a forma como a GNR e PSP fiscalizam. "Não há quase fiscalização às manobras de risco. O sistema é burocrático e as grandes operações Stop servem apenas para ver documentação", apontou José Miguel Trigoso.