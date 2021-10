Ramalho Eanes diz que poder político "não soube ou não quis" fazer reforma estrutural das Forças Armadas

O general e ex-Presidente da República, Ramalho Eanes, considerou esta quinta-feira que a "indispensável e inadiável reforma das Forças Armadas não teve lugar", apontando que o poder político ao longo do tempo "não soube, ou não quis" fazê-la.

Ramalho Eanes falava numa sessão de homenagem ao general Loureiro dos Santos - antigo ministro da Defesa e ex-Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), que morreu em 2018 -- no Instituto Universitário Militar (IUM), em Lisboa.

Num longo discurso, de cerca de meia hora, o general, que ocupou também o cargo de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) entre 1976 e 1981, apontou que "tal como aconteceu antes de Loureiro dos Santos, aconteceu com ele, e aconteceria, depois, com todos os Chefes de Estado-Maior do Exército: a reforma das Forças Armadas, a verdadeira e necessária reforma, não aconteceu".