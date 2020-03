Rapper raptado em Sintra ainda está desaparecido

‘Mota JR’, o rapper de 28 anos que terá sido raptado na madrugada de domingo por, pelo menos, dois homens, à porta do prédio onde vive, em São Marcos, Sintra, teria um desentendimento com pelo menos um outro cantor de hip-hop.



A PJ investiga o desaparecimento, sabendo-se, pelo muito sangue deixado no chão, que David Parreira Mota terá ficado ferido. ‘Mota’ aceitou ir ao hall do prédio, pela 01h00, deixando em casa o telemóvel e as chaves do carro. A família tem feito apelos por ajuda nas redes sociais.