Reality show pára devido a incêndio em Olhão

O reality show francês que estava a ser gravado numa moradia em Pechão, Olhão, foi interrompido depois do incêndio que ao final da tarde de domingo deflagrou na habitação.A PJ foi chamada ao local para apurar as causas das chamas mas estas terão resultado de um acidente."Candidatos e equipa de produção estão sãos e salvos", informou a Banijay, produtora de ‘Les Marsellais vs le rest du Monde’, acrescentando que técnicos e participantes foram "transferidos para um hotel".Refere, também, que as gravações "foram interrompidas", sem avançar com data para o recomeço. A Banijay deixa ainda um agradecimento aos bombeiros que combateram o fogo.O incêndio deflagrou pelas 17h30 de domingo e mobilizou 27 operacionais, dos Sapadores de Faro e Municipais de Loulé, apoiados por nove viaturas.O único ferido foi uma bombeira que teve de ser assistida e levada ao Hospital de Faro, por exaustão. A moradia ficou com o interior totalmente destruído.Nas operações de rescaldo foram encontrados cerca de 200 gramas de pó branco, que levantou suspeitas por poder ser cocaína.No entanto, após análise, verificou-se que não era droga. Seria um produto para aplicar nos dentes.